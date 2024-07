Pogoda na 16 dni: temperatura osiągnie kolejny szczyt

Po niedzielnym oddechu od wielkiego upału, od poniedziałku do Polski znowu będzie płynąć afrykański żar. Tym razem gorący podmuch z południa najbardziej odczują mieszkańcy wschodniej połowy kraju, bo główne uderzenie upału będzie przemieszczać się przez wschód, południe i częściowo centrum Europy. My znajdziemy się zatem na pogodowej granicy - na północ i zachód od niej, będzie wręcz chłodno, bo temperatura czasami nie będzie przekraczać 20 stopni, a z kolei na południe i wschód od tej linii synoptycy przewidują gigantyczny, bo nawet 40-stopniowy upał, na przykład na Bałkanach.

Przed nami upalne dni. We wtorek w centrum, na wschodzie i południu kraju będzie aż 35 stopni Celsjusza, a w kolejnych dniach, aż do niedzieli, w tych regionach możemy spodziewać się nawet 33 stopni. W tym czasie na zachodzie i nad morzem będzie wyraźnie chłodniej, bo około 25 stopni. Później, od następnego poniedziałku, upały powinny ustąpić i przez ostatni tydzień lipca temperatura w Polsce utrzyma się w zakresie od około 20 stopni na Wybrzeżu do 26-27 stopni w pozostałych regionach.