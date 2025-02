Pogoda na 16 dni: luty może być zimniejszy od stycznia

Do Europy wdziera się coraz więcej mroźnego powietrza z północy. Sprawdź, co przewiduje prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski w swojej autorskiej, długoterminowej prognozie temperatury na 16 dni.

Po niezwykłej styczniowej wiośnie, kiedy to mieliśmy aż 16 stopni, teraz temperatura stopniowo będzie wracać do zimowej normy, albo przynajmniej nie będzie od niej znacznie odbiegać. Stanie się to z powodu zmiany cyrkulacji powietrza w naszej części kontynentu z południowej na przeważnie północną i wschodnią.

Już teraz właśnie taki przepływ powietrza odbywa się między niżem znajdującym się nad Rosją, a pasem wysokiego ciśnienia, który ciągnie się od północnej Skandynawii, przez centrum Europy, aż po Półwysep Iberyjski. Przy takim układzie ciśnienia wdzierające się z północy chłodne powietrze płynie szerokim strumieniem na południe i na początku tygodnia dotrze nawet do wybrzeży Adriatyku oraz do Grecji (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

W nadchodzących dniach najchłodniej, bo około 0 stopni Celsjusza, będzie na wschodzie Polski, a w tym samym czasie na zachodzie możemy spodziewać się około 5 st. C. Później, od najbliższego weekendu, temperatura w wielu miejscach nie będzie przekraczać 0 st. C, a czasami także w ciągu dnia będzie lekki mróz. Kolejne dni, do 18 lutego, też zapowiadają się chłodno, bo na termometrach zobaczymy od -2 do 2 stopni, a nocami mroźno będzie w całym kraju.