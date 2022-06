Pogoda na 16 dni: upał odpuści, ale spróbuje wrócić

Zmianę pogody i spadek temperatury przyniesie chłodny front przesuwający się nad naszą częścią Europy. Rozdziela on dwie bardzo różne od siebie masy powietrza - gorącą i suchą, która dotarła do nas z Afryki, od chłodnej i wilgotnej, która naciera od strony Skandynawii. W miarę przesuwania się frontu na południe upał będzie spychany na południe od naszych granic, a jego miejsce zastąpi powietrze chłodniejsze nawet o kilkanaście stopni (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

W poniedziałek upalnie będzie już tylko na południu kraju, a we wtorek wyraźne ochłodzenie odczujemy już wszędzie, bo będzie od 19 do 23 stopni. Następne dni będą cieplejsze, ale granica 30 stopni zostanie przekroczona na krótko tylko w czasie najbliższego weekendu. Później, już do końca czerwca i w pierwszych dniach lipca, temperatura będzie przeważnie w zakresie od 20 do 29 stopni.