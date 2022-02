Pogoda na 16 dni: wygląda na to, że zima skapitulowała

Do końca lutego czeka nas nietypowo ciepła pogoda, a niewielki mróz możliwy jest tylko nocami. Sprawdź długoterminową prognozę pogody na 16 dni przygotowaną przez Tomasza Wasilewskiego.

Kolejne niże, które wdzierają się znad oceanu w głąb Europy, rządzą teraz pogodą na kontynencie w taki sposób, że w ogóle nie przypomina ona zimy. Wynika to z tego, że wraz z tymi niżami płynie z zachodu na wschód ciepłe, atlantyckie powietrze i nowy tydzień również zaczniemy od obecności takiego niżu - tym razem nad południową Norwegią. Takie usytuowanie się niżu i jego dalsza wędrówka nad Skandynawią oznacza, że Polska będzie w strumieniu ciepłego powietrza, bez szans na zimową pogodę (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Na początku tygodnia termometry wskażą od 5 do 8 stopni Celsjusza, ale kilka dni później zrobi się jeszcze cieplej i może być nawet 12 stopni. Niezwykle, jak na zimę, wygląda także prognoza na kolejne dni, czyli na ostatni tydzień lutego - wtedy możemy spodziewać się temperatury do 5 stopni na wschodzie kraju i 10 na zachodzie. Mróz, i to bardzo słaby, będzie się pojawiać tylko w czasie niektórych nocy.