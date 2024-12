Pogoda na 16 dni: co nas czeka w święta i sylwestra

Pogoda na 16 dni

Przed nami ciepłe dni jak na grudzień - od poniedziałku do czwartku temperatura będzie osiągać 10 stopni Celsjusza, a na południu Polski może dojść nawet do 14 st. C. Później, od najbliższego piątku, zrobi się chłodniej, ale mimo to temperatura będzie daleka od zimowej, bo na zachodzie kraju ma być 5-6 stopni, a na wschodzie 1-2 stopnie. Podobnej temperatury możemy spodziewać się w czasie świąt, bo wtedy będzie od 1 do 6 st. C i również do końca roku nie widać w obliczeniach modeli meteorologicznych istotnych zmian temperatury. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.