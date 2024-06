Pogoda na 16 dni: będzie chłodniej

Zmienia się cyrkulacja powietrza w naszej części Europy - z południowej na zachodnią. Spowodowane jest to ustępowaniem niżu, który dość długo zalegał nad środkową Europą, a teraz podąża na północ i zanika.

Inny niż, który na początku tygodnia będzie nad Morzem Norweskim wraz z wyżem znajdującym się nad Atlantykiem, skieruje do nas chłodniejsze, ale nie zimne powietrze z zachodu (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

W najbliższych dniach temperatura tylko sporadycznie będzie osiągać lub przekraczać 25 stopni, bo przeważnie ma być od 18-20 stopni nad morzem do 23-24 stopni w pozostałych regionach. Taka sytuacja utrzyma się do końca tygodnia, a później, czyli po 9 czerwca, ponownie zrobi się cieplej i czasami będzie gorąco z temperaturą, która w połowie miesiąca zbliży się do 30 stopni. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.