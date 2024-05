Pogoda na 16 dni: nieuchronnie zbliża się ochłodzenie

Ciepłe powietrze, które dłuższy czas napływało i jeszcze napływa do naszego kraju, wkrótce zostanie wyparte przez chłód z północy. Sprzyja temu wyż ponownie rozrastający się nad północną częścią Europy. To właśnie on "pchnie" do nas zimniejsze masy powietrza, które w kolejnych dniach będą przyczyną ochłodzenia, nawet o ponad 10 stopni w stosunku do najcieplejszych dni długiego weekendu (patrz mapa).