Pogoda na 16 dni: to może być największy upał w roku

Kolejny strumień gorącego powietrza płynącego z Afryki do Europy tym razem nie ominie naszego kraju. Już teraz afrykański żar przemierza zachód i południe kontynentu, kierując się do centrum Europy. Zanim odczujemy to niezwykle gorące powietrze, to wcześniej, na samym początku tygodnia, będziemy jeszcze oddychać świeżym, polarnym, a więc niegorącym powietrzem, które w poniedziałek będzie płynąć do Polski w obrębie rosyjskiego niżu.