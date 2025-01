Obfite opady śniegu, silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenia IMGW - intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie

Pod koniec tygodnia do Polski wróci zimowa pogoda. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi dla województw:

Na północy kraju może spaść do 15 centymetrów, miejscami do 20 cm śniegu. Lokalnie, szczególnie nad morzem, mogą wystąpić burze. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 16 w piątek.