IMGW ostrzega prawie całą Polskę

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - przymrozki

Lokalnie prognozowany jest tam spadek temperatury do około -2 stopni Celsjusza, przy gruncie do -5 st. C. Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 6.30 w niedzielę i mogą być kontynuowane. Tylko w pasie powiatów południowych woj. podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego alarmy wygasną w poniedziałek o godz. 8.