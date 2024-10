Ociepli się nawet do 20 stopni

Choć po weekendzie niebo nieco się zachmurzy, to nadal czeka nas bardzo dużo słońca. Jeżeli pojawi się deszcz, to opady będą słabe, krótkie i tylko w nielicznych miejscach. Temperatura idzie w górę. W części kraju będzie nawet 20 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Polska pozostaje pod wpływem wyżu znad wschodniej Europy. Tylko na pogodę w zachodnich regionach kraju delikatnie wpływają niże znad Atlantyku i Włoch, przynosząc nieco większe zachmurzenie. Nad wschodnią Polską zalega jeszcze chłód, ale nad resztę kraju z południa napływa łagodniejsze i cieplejsze powietrze - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W niedzielę tylko na zachodzie kraju niebo będzie trochę zachmurzenie. Na pozostałym obszarze Polski drugi dzień weekendu zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 stopni Celsjusza na Kaszubach, Warmii, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 15-16 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na północy i przedgórzu chwilami silniejszy.

Więcej chmur, ale cieplej

Poniedziałek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C w rejonie Podlasia, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C na zachodzie. Powieje południowo zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Wtorek również przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na zachodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od 15 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum do 19-20 st. C na południu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Nieco chłodniej

Na środę prognozowana jest pochmurna aura z rozpogodzeniami. Termometry pokażą od 13 st. C na Podlasiu do 15 st. C w środkowej i południowo-zachodniej Polsce. Z kierunku północno-zachodniego będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.

Czwartek również zapowiada się na ogół pochmurno, ale niebo będzie się wypogadzać. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Podlasiu, przez 13 st. C w centrum kraju do 15 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny skręcający na południowo wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps