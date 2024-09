Wiemy, kiedy przestanie padać i zaświeci słońce

Kiedy przestanie padać? Opady deszczu utrzymają się jeszcze na początku nowego tygodnia. Później pogodę w Polsce będą kształtowały układy wysokiego ciśnienia. W kraju dominować będzie słońce, a termometry pokażą nawet 25 stopni Celsjusza.

Pogodę w Polsce kształtuje wypełniający się układ niskiego ciśnienia, niż genueński Boris z centrum nad Słowacją i Węgrami.

- Z południowego wschodu napływa ciepła masa powietrza pochodzenia polarnego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl, Damian Zdonek.

Układy wysokiego ciśnienia przyniosą zmianę pogody

W ciągu najbliższej doby odsuwająca się strefa frontowa zaznaczy się jeszcze na południu i częściowo w centralnej Polsce, jednakże opady powyżej 10 litrów wody na metr kwadratowy prognozowane są jedynie w Polsce południowej. W ciągu nocy spadnie jeszcze około 10-15 l/mkw., lokalnie na obszarach górskich do 25 l/mkw., natomiast w ciągu dnia kolejne 2-5 l/mkw., w górach maksymalnie do 10 l/mkw.

- Od wtorku czeka nas, pod względem meteorologicznym, zdecydowana poprawa warunków atmosferycznych - mówi Zdonek i dodaje, że pogoda kształtowana będzie przez układy wysokiego ciśnienia - początkowo wyż znad północno-zachodniej Rosji, następnie wyż znad Skandynawii.

Opady deszczu jeszcze na południu kraju

W poniedziałek pogodnie będzie tylko w północno-wschodnich regionach Polski. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Opady deszczu do 2-5 l/mkw., a lokalnie do 10 l/mkw. pojawią się na południu. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 25 st. C północnym wschodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, rozpędzi się do 40-50 km/h, północno-wschodni.

Szykuje się poprawa pogody

Wtorek przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Jedynie na południu kraju utrzyma się większe zachmurzenie. Będzie ciepło, na termometrach zobaczymy od 21 st. C na Podkarpaciu do 25-26 st. C na Suwalszczyźnie i Mazowszu. Powieje umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

W środę ponownie dominować będzie pogodna i słoneczna aura. W godzinach popołudniowych na wschodzie mogą pojawić się lokalne przelotne opady deszczu. Wzrośnie także ryzyko burzy. Temperatura maksymalna wyniesie od około 23 st. C na Dolnym Śląsku do 25 st. C na północy kraju. Wiatr będzie umiarkowany, północno-wschodni.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Koniec fali opadów

W czwartek pogodnie i słonecznie powinno już być w całej Polsce. Nie będzie także padać. Na termometrach zobaczymy około 23-24 st. C w całym kraju. Powieje umiarkowany, porywisty i wschodni wiatr.

Piątek przyniesie słoneczną pogodę, bez opadów deszczu. Temperatura maksymalnie wyniesie około 22-24 st. C w całym kraju. Wiatr będzie umiarkowany i wschodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:fw,dd

Źródło: tvnmeteo.pl