Niska temperatura o poranku. Są alarmy IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed przymrozkami. Miejscami przy gruncie temperatura może spaść do -3 stopni Celsjusza. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Ostrzeżenia IMGW - przymrozki

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -3 st. C.