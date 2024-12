Niebezpiecznie w 13 województwach. IMGW ostrzega

czytaj dalej

Po katastrofie naturalnej, jaką było uderzeniu cyklonu Chido, francuska Majotta stoi w obliczu katastrofy ekologicznej. Żywioł zniszczył większość pokrywy roślinnej, a co za tym idzie, siedliska zwierząt. Biolodzy obawiają się, że do odbudowy ekosystemu potrzebna będzie co najmniej dekada.