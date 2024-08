Nawet 34 stopnie w cieniu. Ostrzeżenia IMGW przed upałem

IMGW ostrzega przed upałem niemal w całej Polsce. W wielu miejscach wydano ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia. Temperatura maksymalna w cieniu według synoptyków może sięgnąć 34 stopni Celsjusza. Lokalnie alarmy będą ważne nawet do wtorku. Sprawdź, gdzie należy uważać.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

kujawsko-pomorskim , we wschodniej połowie regionu;

Temperatura maksymalna w kolejnych dniach osiągnie od 29 do nawet 34 st. C.

Alarmy na Opolszczyźnie wygasną w niedzielę o godzinie 19. Województwa: mazowieckie, podlaskie, śląskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, świętokrzyskie będą objęte ostrzeżeniami od godziny 12 w sobotę do godziny 19 w niedzielę. Najdłużej ważne będą alarmy na Podlasiu i Lubelszczyźnie, bo od godziny w 12 w sobotę do godziny 19 we wtorek.