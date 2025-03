Po przejściu przez Polskę chłodnego frontu atmosferycznego, który przyniesie między innymi opady śniegu, zrobi się zimno. Temperatura może nocami spaść lokalnie do -14 stopni. - Będzie to prawdopodobnie ostatni zimowy epizod marca - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Najbliższej nocy Polska dostanie się pod wpływ wyżowego klina znad Wysp Brytyjskich, co skutkować będzie na ogół pogodną aurą z licznymi rozpogodzeniami, zamgleniami i lokalnie mgłami, zwłaszcza na zachodzie Polski. - Większe zachmurzenie utrzyma się jedynie na południowym wschodzie, co związane będzie z odsuwającą się w kierunku Rumunii strefą pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

W niedzielę, w drugiej części dnia, do północnej Polski dotrze płytka zatoka niżu znad Morza Białego ze strefą chłodnego frontu atmosferycznego. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl, za tą strefą napłynie chłodne, arktyczne powietrze. Przyniesie ono początkowo opady deszczu, przechodzące wieczorem w deszcz ze śniegiem. W ciągu nocy strefa frontowa wędrować będzie dalej na południe, przynosząc opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. W Tatrach może spaść do 10 centymetrów świeżego śniegu. - Za frontem temperatura powietrza będzie szybko spadać poniżej zera, co skutkować będzie zamarzaniem wilgotnych i mokrych nawierzchni dróg oraz chodników. Warunki drogowe w nocy z niedzieli na poniedziałek będą trudne - przekazał Damian Zdonek.

Mroźne noce. Przed nami "ostatni zimowy epizod"

W poniedziałek Polska znajdzie się w "objęciach" chłodnego, arktycznego powietrza. Lokalnie prognozowane są opady śniegu, przeważnie przelotne. Jedynie w górach będą one miały charakter ciągły. Wtorkowy poranek będzie mroźny, zwłaszcza na wschodzie i południu, gdzie temperatura minimalna spadnie do -8/-6 stopni Celsjusza, a na obszarach podgórskich nawet do -14/-12 st. C.

- Będzie to prawdopodobnie ostatni zimowy epizod marca - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl. Dodał, że od wtorku kierunek napływu mas powietrza zmieni się, co skutkować będzie napływem coraz cieplejszych i suchych mas powietrza. Dodatkowo rozbudowa silnego i stabilnego wyżu nad Europą Środkową zagwarantuje przewagę pogodnej i słonecznej aury, która utrzyma się niemal do końca tygodnia.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę rano na przeważającym obszarze kraju dopisze pogodna i słoneczna aura. W ciągu dnia, od północy, prognozuje się wzrost zachmurzenia do dużego ze słabymi opadami deszczu. Opady te przechodzić będą stopniowo w deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 6-7 stopni Celsjusza na wschodzie Polski, przez 7-8 st. C w centrum, do 8-9 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, jedynie na północy w porywach rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę.

Uwaga, w nocy z niedzieli na poniedziałek w całym kraju możliwe są oblodzenia. Drogi i chodniki zrobią się śliskie.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie na przeważającym obszarze kraju pogodną aurę. Lokalnie pojawią się przelotne opady śniegu. Początkowo duże zachmurzenie z ciągłymi opadami śniegu spodziewane jest na południu Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 st. C na Suwalszczyźnie do 5-6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny, północny.

Wtorek zapowiada się pogodnie i słonecznie. Chmury pojawią w jedynie na północnym zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4-5 st. C na wschodzie Polski do 6-7 st. C na zachodzie i w centrum. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okaże się porywisty.

Pogoda na środę i czwartek

W środę będzie słonecznie, większe zachmurzenie wystąpi jedynie na północnym wschodzie kraju. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 4-5 st. C na Suwalszczyźnie do 10-11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni. Tylko na północy i wschodzie okaże się porywisty,

Na czwartek prognozuje się słoneczną aurę. Termometry wskażą maksymalnie od 8-9 st. C na Suwalszczyźnie do 12-13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl