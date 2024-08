Kolejne ulewy, odczuwalne ochłodzenie i powrót upału. Co nas czeka w pogodzie

W środę nad Polską znajdzie się burzowy front, niosący miejscami ulewne opady deszczu. Po jego przejściu na chwilę się ochłodzi. W weekend wróci upał.

- W środę nad Polską przemieści się z zachodu na wschód chłodny front atmosferyczny związany z niżem, którego centrum ulokowane będzie nad Morzem Norweskim. Po przejściu frontu do naszego kraju zacznie płynąć chłodniejsze powietrze, co najbardziej odczujemy w czwartek - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Dodał, że w piątek ponownie zacznie do nas płynąć gorące powietrze z południa. - Zapowiada się upalny weekend - zaznaczył.

Pogoda na środę

Środa przyniesie przemieszczające się z zachodu na wschód kraju przelotne opady deszczu i lokalne burze, które wystąpią głównie we wschodniej i południowej Polsce. W czasie wyładowań, zwłaszcza w Małopolsce i na Podkarpaciu, możliwe są dość intensywne opady o sumie około 30-40 litrów na metr kwadratowy i porywisty wiatr osiągający w porywach około 70-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Wybrzeżu Gdańskim, przez 25 st. C w Warszawie, do 29 st. C w Rzeszowie. Wiatr, poza burzami, będzie słaby lub umiarkowany, ale nad morzem powieje nieco silniej i w porywach osiągnie prędkość do około 50 km/h.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek dopisze na ogół pogodna aura bez opadów. Tylko na Wybrzeżu Gdańskim może przelotnie popadać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C w Gdańsku i Suwałkach do 24 st. C na Ziemi Lubuskiej i na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, na Wybrzeżu nieco silniejszy i tam w porywach rozpędzi się do około 50 km/h.

Piątek w całej Polsce zapowiada się pogodnie i bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem słonecznej aury bez opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 29 st. C na Mazurach do 31 st. C w centrum i na południu. Wiatr, słaby lub umiarkowany, będzie wiał z południa.

Na niedzielę pogodną aurę prognozuje się w centrum i na wschodzie Polski. Natomiast na zachodzie oraz na Wybrzeżu możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Pomorzu Zachodnim do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby lub umiarkowany, powieje z kierunków zachodnich.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl