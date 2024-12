Kiedy spadnie śnieg i jak dużo go będzie?

Czy po Nowym Roku czekają nas opady śniegu? Aktualne wyliczenia modeli meteorologicznych wskazują, że już wkrótce mogą zawitać do nas fronty atmosferyczne, które przyniosą opady białego puchu. Kiedy to się stanie?

Kiedy napada śniegu?

Ostatni dzień roku 2024 nie przyniesie nam białych krajobrazów - we wtorek lokalnie w pasie od Pomorza po Suwalszczyznę może co najwyżej popadać słaby, przelotny deszcz do 1-2 litra na metr kwadratowy. W noc sylwestrową opady spodziewane są tylko na Pomorzu.