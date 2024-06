Nadciąga pierwsza fala upałów. Jak długo potrwa?

Kiedy nastąpi fala upałów?

Jak wynika z prognozy pogody przygotowanej przez synoptyk tvnmeteo.pl Arletę Unton-Pyziołek, szczyt fali upałów spodziewany jest na początek przyszłego tygodnia. We wtorek 18.06 termometry pokażą 30 stopni Celsjusza w regionach centralnych i południowo-zachodnich. Najmniejsza wartość spodziewana jest na Wybrzeżu, gdzie temperatura maksymalna wyniesie 26 st. C. Dzień przyniesie okresowe zachmurzenie z opadami deszczu i burzami - spokojniej będzie jedynie na południowym wschodzie. Podczas wyładowań może spaść opad rzędu 5-40 litrów wody na metr kwadratowy.

Środa 19.06 przyniesie nam wzrost temperatury do 33 st. C na południowym zachodzie i do 32 st. C w centralnej i południowo-wschodniej Polsce. Na północy słupki rtęci nie powinny przekroczyć 30 st. C, a na Wybrzeżu sięgną zaledwie 24 st. C. Dzień zapowiada się pochmurno, przelotnie także deszczowo - sumy opadów mogą sięgnąć 10-40 l/mkw. Miejscami spodziewane są również burze.