Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami na dużym obszarze kraju. Dla części województwa małopolskiego podniesiono stopień ostrzeżeń do najwyższego. W niektórych regionach niebezpieczne będzie do rana w piątek. IMGW prognozuje bardzo ulewne opady deszczu.

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - burze

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 do 50 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 70 l/mkw., oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie pojawi się grad. Ostrzeżenia stracą ważność o godzinie 4 w piątek.