"Dużo zamieszania w pogodzie". Polska znajdzie się we władaniu wirów niżowych

W pogodzie w najbliższym czasie zajdzie zmiana. Zacznie silniej wiać, będzie też szansa na przejaśnienia. Z początkiem przyszłego tygodnia zawita do naszego kraju wir niżowy z opadami deszczu i śniegu, a także wichurami, co może sprzyjać tworzeniu się zawiei śnieżnych.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje w obszarze podwyższonego ciśnienia, w który wbił się słabo aktywny front z opadami deszczu i śniegu - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. W piątek po przejściu frontu czeka nas ostatni dzień pogody pochmurnej ze słabym wiatrem z umiarkowanie chłodnym powietrzem.

W kolejnych dniach Polska dostanie się pod wpływ wielkiego wiru niżowego Paulina znad Północnego Atlantyku i Skandynawii. Powietrze zostanie wprawione w ruch, mocniej powieje. Z południowego zachodu popłynie trochę ciepła.

W piątek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni Celsjusza na Warmii, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy od 7 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na zachodzie. Powieje południowo-zachodni umiarkowany wiatr, okresami dość silny - w porywach jego prędkość osiągnie do 60 kilometrów na godzinę.

W niedzielę od zachodu wkroczy front, niosąc słaby deszcz na Pomorzu. We wtorek mieszane opady deszczu i śniegu pojawią się w głębi kraju. Zjawiska będą miały natężenie umiarkowane. Popłynie nieco chłodniejsze powietrze polarne.

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami. Na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i Warmii spadnie do 5 l/mkw. deszczu Termometry wskażą od 6 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky.com

Co przyniesie nowy tydzień?

- Dużo zamieszania w pogodzie przyniesie w połowie przyszłego tygodnia kolejny wir niżowy, niosąc obfite opady deszczu i śniegu oraz zawieje śnieżne. Nastanie pogoda typowa dla przedzimia - uzupełniła synoptyk.

Poniedziałek przyniesie wiele chmur. Chwilami pojawią się opady deszczu do 5 l/mkw., a w centrum i na południowym zachodzie również deszczu ze śniegiem. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 5 st. C na Śląsku, przez 6 st. C centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu i Podkarpaciu. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr, na zachodzie i południu okresami dość silny.

Wtorek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Północno-zachodnie regionu kraju obejmą opady mokrego śniegu do 5 centymetrów oraz deszczu ze śniegiem do 10 l/mkw. Zrobi się ślisko. Temperatura osiągnie od 4 st. C na Pomorzu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Śląsku. Powieje zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-70 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

