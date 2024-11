Czeka nas ochłodzenie. Będzie tylko kilka stopni powyżej zera

W prognozie pogody do końca tygodnia nie widać znaczących opadów deszczu, ale to nie oznacza, że będziemy cieszyć się słońcem. Czekają nas dni wypełnione chmurami i mgłami, a dodatkowo się ochłodzi. Już wszędzie temperatura będzie wynosić poniżej 10 stopni Celsjusza.

Jak dodaje, "z każdym dniem będzie przybywać pochmurnych regionów. Pochmurna i mglista aura na przeważającym obszarze kraju utrzyma się co najmniej do końca tygodnia".

Mgły i dużo chmur

W czwartek w większości kraju kraju będzie pochmurno z silnymi zamgleniami i mgłami, które lokalnie utrzymają się do godzin popołudniowych. Słoneczna aura prognozowana jest na wschodzie Polski oraz na obszarach podgórskich i w górach. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-6 stopni Celsjusza w centrum kraju do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.

Piątek we wszystkich regionach zapowiada się pochmurno z zamgleniami i mgłami. Lokalnie mogą pojawić się opady mżawki. Termometry pokażą od 5 do 7 st. C w większości kraju, tylko na Wybrzeżu temperatura będzie wyższa, maksymalnie do 9 st. C. Powieje na ogół słaby, zmienny wiatr, tylko na południu i zachodzie kraju będzie umiarkowany, wiejący z kierunku południowo-zachodniego.