Co nam miesza w pogodzie? "Nad Europą wije się burzowy wąż"

Środa była najgorętszym jak do tej pory dniem roku, ale obfitowała również w niebezpieczne zdarzenia pogodowe. Jak tłumaczył na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, jest to związane z przemieszczającymi się nad Europą frontami atmosferycznymi i towarzyszącymi im liniami nawałnic. Kiedy możemy liczyć na uspokojenie się aury?

Za nami najgorętszy jak do tej pory dzień lata - w środę termometry we Wrocławiu pokazały wartość 37,1 stopni Celsjusza. Chociaż do lipcowego rekordu było daleko, dzień okazał się gorący w prawie całym kraju. Temperatura nie przekroczyła granicy 30 stopni jedynie na najwyższych szczytach górskich oraz na Półwyspie Helskim.