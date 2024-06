Amerykanie zaktualizowali prognozę na lato. Widać w niej ciekawe rzeczy

Pogoda na wakacje 2024

Wartości jakiego rzędu powinniśmy się spodziewać? Według danych z lat 1991-2020 w czerwcu średnia temperatura powietrza w Warszawie wynosiła od 17,1 do 18,3 stopni Celsjusza. W Krakowie wartości te wahają się w granicach 17,2-18,2 st. C, zaś w Gdańsku - od 15,2 do 16,3 st. C.

Pogoda na lato 2024

Jak prezentuje się prognoza na kolejne miesiące? W lipcu na terenie całego kraju prognozowane jest niewielkie, bo sięgające 0,5-1 stopni Celsjusza, odchylenie na plus. Zazwyczaj w Warszawie średnia temperatura powietrza wynosi wtedy 19,2-20,3 st. C, w Krakowie - 19,2-19,9 st. C, zaś w Gdańsku - 17,8-18,8 st. C. W sierpniu na południowym wschodzie oraz na dużym obszarze zachodniej Polski ciepło może się pogłębić, a średnia temperatura wynieść do 1,5 st. C powyżej normy. Wrzesień ma przynieść powrót normalnych wartości na terenie całego kraju - średnio od 13,3 do 14,8 st. C w Warszawie, 13 do 14,7 st. C w Krakowie i 14,3 do 15,1 st. C w Gdańsku.