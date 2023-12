Pogodowe alerty IMGW w całym kraju

IMGW wydał alerty w całym kraju. Najbliższe kilkadziesiąt godzin w Polsce przyniosą niebezpieczne zjawiska. Synoptycy prognozują silny wiatr, opady marznące, roztopy i intensywne opady deszczu. Miejscami wydano alarmy nawet trzeciego, najwyższego stopnia. Sprawdź, gdzie należy uważać.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Pomarańczowe alerty przed silnym wiatrem obowiązują w województwach zachodniopomorskim, w powiatach: kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin i sławieńskim oraz pomorskim w powiatach: Słupsk, słupskim, lęborskim, wejherowskim i puckim.

Jak przekazał Instytut, prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 100 km/h, z zachodu. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 21 w niedzielę do godziny 21 w poniedziałek.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Synoptycy wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem także pierwszego stopnia. Obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim i pomorskim (poza powiatami, gdzie obowiązują alarmy drugiego stopnia);

wielkopolskim;

świętokrzyskim ;

lubelskim ,

podkarpackim ,

małopolskim ,

śląskim ,

kujawsko-pomorskim;

lubuskim;

dolnośląskim;

podlaskim ;

mazowieckim ;

łódzkim;

opolskim;

warmińsko-mazurskim.

Jak przekazano, w tych regionach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach osiągającego do około 70-80 km/h, wiejącego z zachodu.

W większości regionów silnego wiatru należy spodziewać się między godziną 23 w niedzielę a 14 w poniedziałek, na Warmii i Mazurach, Mazowszu, Ziemi Świętokrzyskiej, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce oraz Ziemi Łódzkiej między północą a godziną 18 w poniedziałek, bądź godziną 2 i 20 w poniedziałek. Na Opolszczyźnie alarmy będą obowiązywać od północy do godziny 14 w poniedziałek, a na Śląsku w godz. 2-16 tego samego dnia.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

W części kraju na drogach zrobi się ślisko. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw:

pomorskiego , w powiatach: nowodworskim, kwidzyńskim, sztumskim, tczewskim, gdańskim, kartuskim, wejherowskim, lęborskim, kościerskim i starogardzkim;

podlaskiego ,

warmińsko-mazurskiego , poza powiatami na zachodzie województwa;

mazowieckiego , we wschodniej części regionu;

lubelskiego , w północnej części województwa;

podkarpackiego , w powiatach: bieszczadzkim, Krosno, krośnieńskim, jasielskim oraz sanockim;

małopolskiego, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, , w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz , tatrzańskim, nowotarskim i suskim.

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub/oraz mżawki powodujące gołoledź. Na Dolnym Śląsku ostrzeżenia będą ważne do godz. 10 niedzielę, a na Opolszczyźnie i Śląsku w godz. 12. W Małopolsce ślisko będzie między godzinami 10-15 lub 12-16 w niedzielę, a na Podkarpaciu między 14-16 lub 19-21 w tego samego dnia.

Na Kujawach niebezpiecznie na drogach będzie do godziny 12 w Wigilię. Na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Warmii i Mazurach ślisko ma być między godziną 17 a 21 tego samego dnia, na Podlasiu między godz. 20 w Wigilię a północą w pierwszy dzień świąt. Na Pomorzu zaś alarmy zaczną obowiązywać o godz. 14 i wygasną o godz. 19.

Alerty IMGW trzeciego stopnia - roztopy

Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed wzrostem temperatury powietrza, powodującym odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej, zalegającej w górach i rejonach podgórskich, wydano w województwach:

dolnośląskim , w powiatach karkonoskim, lwóweckim i kłodzkim. Alarmy będą ważne do godziny 7 do poniedziałku;

śląskim, w powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 15 w niedzielę do godziny 15 w sobotę.

Alerty IMGW drugiego stopnia - roztopy

Ostrzeżenia drugiego stopnia w związku z roztopami zostały wydane dla województw:

śląskiego , dla powiatu Bielsko-Biała;

małopolskiego, dla powiatów: suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz, gorlickiego.

Przewiduje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 stopni Celsjusza, a temperatura maksymalna od 4 do 7 st. C Suma opadów deszczu osiągnie od 10 do 15 litrów na metr kwadratowy. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 25 do 35 kilometrów na godzinę, w porywach do 60 km/h, z południowego zachodu.

Na Śląsku ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 15 w niedzielę i stracą ważność o godz. 16 w poniedziałek. W Małopolsce natomiast alerty będą obowiązywać od godz. 16 w niedzielę do godz. 16 następnego dnia.

Alerty pierwszego stopnia IMGW - roztopy

W południowej części woj. dolnośląskiego ogłoszono też ostrzeżenia niższego stopnia przed roztopami. Dotyczą one powiatów: lubańskiego, Jelenia Góra i kamiennogórskiego.

Na skutek wzrostu temperatury prognozowane jest topnienie pokrywy śnieżnej zalegającej w górach i rejonach podgórskich. Termometry pokażą minimalnie od 2 do 5 st. C, a maksymalnie będzie od 3 do 8 st. C Suma opadów deszczu wyniesie od 5 do 10 l/mkw. Średnia prędkość wiatru osiągnie 20-35 km/h, w porywach rozpędzi się on do 70 km/h, z zachodu.

Alerty będą ważne od godz. 7 w niedzielę do godz. 7 w poniedziałek.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

W woj. śląskim w powiecie żywieckim prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Alarmy będą ważne między godziną 14 w niedzielę a 4 w poniedziałek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW trzeciego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prędkość i siła wiatru Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP

Autor:dd

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl