Silny wiatr. Alerty IMGW w dwóch województwach

W sobotę w Polsce prognozowany jest silny wiatr. W części Dolnego Śląska i Podkarpacia obowiązują alerty IMGW. Jak ostrzegają synoptycy, w miejscach tych w porywach może wiać do 70-75 kilometrów na godzinę.

Alerty IMGW - silny wiatr

Na Podkarpaciu, gdzie ostrzeżenia stracą ważność o godzinie 16 w sobotę, średnia prędkość wiatru z kierunku południowego zachodu wyniesie 25-35 km/h, w porywach do 70 km/h.

W rejonie Dolnego Śląska powieje ze średnią do 30-40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południa i południowego zachodu. Tam alerty pozostaną w mocy do godz. 6 w niedzielę.