Czeka nas kolejna noc z przymrozkami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla wszystkich województw. Temperatura przy gruncie może spadać do -4 stopni Celsjusza. W części kraju IMGW ostrzega również przed oblodzeniem na drogach i chodnikach.

Alerty IMGW - przymrozki

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 stopni Celsjusza, przy gruncie do -4 st. C.