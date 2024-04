Alerty IMGW prawie w całej Polsce

Poniedziałkowy poranek jest zimny. W 14 województwach obowiązują alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed przymrozkami. Temperatura przy gruncie może spadać do -4 stopni Celsjusza. Na terenie części kraju IMGW ostrzega również przed oblodzeniem.

Alerty IMGW - przymrozki

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 stopni Celsjusza, przy gruncie do -4 st. C.