Najbliższy czas z dużą ilością śniegu i innymi zagrożeniami pogodowymi. Alerty IMGW

Alerty IMGW - intensywne opady śniegu

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 centymetrów.

W województwach mazowieckim, lubelskim i podkarpackim ostrzeżenia będą obowiązywały do godz. 12 w czwartek. W pozostałych regionach będą ważne od północy do godziny 18 w czwartek. IMGW zastrzega, że we wszystkich województwach ostrzeżenie może być kontynuowane.