W niedzielę o godzinie 9.15 ratownicy dyżurni z Markowych Szczawin otrzymali zgłoszenie o rannym 32-latku. Goprowcy z uwagi na czas dotarcia do poszkodowanego poinstruowali go, jak ma się zabezpieczyć do czasu ich przybycia. Utknął on w górnym odcinku zamkniętego żółtego szlaku na Babią Górę. Panowały trudne warunki - wiał silny wiatr i padał śnieg. Turysta zainstalował na telefonie aplikację Ratunek. Dzięki niej ratownicy ustalili jego dokładną lokalizację i przed godz. 11 dotarli do niego. "Ratownicy przygotowali stanowisko niezbędne do opuszczania poszkodowanego w noszach w trudnym terenie. Rozpoczęli transport technikami linowymi. W ten sposób pokonali cztery około stumetrowe odcinki" - napisali w poniedziałek w mediach społecznościowych goprowcy. Wczesnym popołudniem grupa dotarła do schroniska na Markowych Szczawinach, a po przebadaniu turysty i ogrzaniu go został zwieziony quadem do Zawoi-Czatoży. W wyprawie zakończonej o godz. 15 uczestniczyło 17 beskidzkich goprowców.