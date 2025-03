Wilk uporczywie wracał. Przyrodnicy odkryli powód

Wilk uparcie wracał w miejsce, gdzie leżała jego chora partnerka. Samiec o imieniu Mróz trafił na rehabilitację po tym, jak został uwięziony we wnykach niedaleko Barlinka na Pomorzu Zachodnim. Mimo poważnych ran zwierzę próbowało wydostać się z boksu, a po powrocie na wolność pozostawało w jednym punkcie. Jak się okazało, nie było to dzieło przypadku.

Tajemnicze zachowanie

Aby oszczędzić wilkowi stresu, przyrodnicy skrócili czas jego leczenia do minimum. Mróz został wypuszczony do lasu w okolicach Barlinka na początku marca i wyposażony w obrożę telemetryczną. Również przesyłane przez nią dane okazały się zaskakujące - samiec pozostawał właściwie w jednym punkcie. Eksperci podejrzewali, że to z powodu odniesionych we wnykach ran, ale prawda okazała się zupełnie inna. 13 marca do Stowarzyszenia wpłynęła informacja o kolejnym chorym wilku w okolicach Barlinka, w pobliżu miejsca, gdzie kręcił się Mróz.