Niedziela to kolejny dzień z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w wielu regionach kraju. Od rana przez Polskę przechodzą burze . Obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Jak poinformował rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski, do godziny 21 strażacy odnotowali 713 zgłoszeń związanych z pogodą. Najwięcej zdarzeń było na terenie województw: wielkopolskiego - 197, kujawsko-pomorskiego - 102, mazowieckiego - 83 i warmińsko-mazurskiego - 79. Rzecznik KG PSP wyjaśnił, że działania strażaków polegają głównie na wypompowywaniu wody w związku z lokalnymi podtopieniami oraz usuwaniu skutków silnego wiatru.

Zalane ulice i samochody w Ełku

Do niedzielnego wieczora strażacy przeprowadzili ponad 60 interwencji. Otrzymują jeszcze kolejne wezwania, ale już znacznie mniej niż początkowo. - Działamy cały czas w terenie, jeździmy od punktu do punktu, pompujemy wodę z zalanych piwnic czy garaży. Staramy się jakoś to opanować - mówił w niedzielę wieczorem młodszy kapitan Hubert Zawistowski z ełckiej straży pożarnej.