Trudna sytuacja po ulewach w gminie Marcinowice. "W ciągu dwóch dni mamy drugą powódź"

Zalania na Dolnym Śląsku

- Mamy tą wątpliwą przyjemność być miejscem najniżej położonym przynajmniej na terenie gminy Marcinowice. Wszystkie te spływy z górnych biegów Czarnej Wody kumulują się u nas, tworząc potężne spiętrzenia - przekazał w rozmowie z reporterem TVN24 Waldemar Krzyśków, sołtys wsi Strzelce. - Ludzie są już tak zdesperowani, że mają po prostu dość. Co niektórzy myślą już o wyjechaniu z tej miejscowości, bo tu się nie da żyć. W ciągu dwóch dni mamy drugą powódź - dodał. W niedzielę, 21 sierpnia doszło również do podtopień na terenie gminy Marcinowice. Zostały tam ogłoszone alarmy przeciwpowodziowe. - Sto gospodarstw zostało już zalanych - mówił tego dnia Stanisław Leń, wójt gminy.

- Około godziny 2.30 nad powiatem strzelińskim przeszły bardzo intensywne opady deszczu, które spowodowały, że w ponad kilkudziesięciu przypadkach niezbędne były interwencje straży pożarnej. Polegały one głównie na wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, garaży podziemnych czy dróg. Udział w działaniach bierze 21 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, czyli jest to ponad 70 strażaków - przekazał we wtorek rano Jarosław Łukasz z PSP w Strzelinie.

- Wody było do połowy zjazdu, straty są ogromne, bo i piec, suszarki, dziecięce zabawki, wszystko (zostało zalane - przyp. red) - powiedziała mieszkanka Strzelina. - Rok w rok jest to samo, nie wiadomo dlaczego - dodała.

Uszkodzone dachy, zalane drogi na Śląsku

Od godziny 10 w poniedziałek do godziny 6 we wtorek strażacy w województwie śląskim odnotowali 230 zgłoszeń związanych z intensywnymi opadami deszczu. Od piątku interwencji w związku z burzami było już około 900. - W powiecie raciborskim było 35 zdarzeń, gliwickim 26, bielskim 16 i rybnickim 14 zdarzeń - przekazała we wtorek rano rzeczniczka śląskiej straży pożarnej młodszy brygadier Aneta Gołębiowska. Działania strażaków dotyczą głównie pompowania wody z zalanych budynków, posesji i dróg. W poniedziałek byli też często wzywani do usuwania wiatrołomów. Uszkodzonych zostało ponadto sześć dachów na budynkach: czterech mieszkalnych i dwóch gospodarczych.