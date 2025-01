Turysta stoczył się z 300 metrów. Seria wypadków w Karkonoszach

W środę w Karkonoszach doszło do kolejnego w ostatnich dniach poważnego wypadku. Turysta doznał licznych obrażeń po tym, jak osunął się z krawędzi zbocza w Kotle Wielkiego Stawu i stoczył się z dużej wysokości. Ratownicy przestrzegają, że w górach jest bardzo ślisko i wybierając się w wysokie partie należy być odpowiednio przygotowanym.

Do wypadku doszło w środę późnym popołudniem. Mężczyzna osunął się zboczem z krawędzi Kotła Wielkiego Stawu na wysokości ruin schroniska Księcia Henryka.

- Turysta znajdujący się nad Wielkim Stawem (jezioro w Sudetach Zachodnich - red.) w okolicach punktu widokowego poślizgnął się i zleciał aż na sam dół do tafli stawu. Był to długi upadek, bo to aż około 300 metrów lotu, około 200 metrów w pionie - mówił w czwartek naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR Adam Tkocz w rozmowie z TVN24. - Skończyło się na szczęście tylko na poważnych obrażeniach. Mówimy o szczęściu, bo ten wypadek po prostu mógł skończyć się śmiercią - podkreślił.