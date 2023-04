Szlak w Tatrach zamknięty przez niedźwiedzią rodzinę

Ochrona przyrody i bezpieczeństwo

"Aby zapewnić spokój niedźwiedziej rodzinie, która przebywa w pobliżu szlaku, od piątku do odwołania zamknięty zostaje żółty szlak turystyczny: Kuźnice - Dolina Jaworzynki - Przełęcz Między Kopami w obu kierunkach" - brzmi komunikat TPN.

Oko w oko z drapieżnikiem

Niedźwiedzie brunatne żywią się przeważnie roślinami - leśnymi owocami, grzybami, pędami ziół i krzewów, ale także padliną. Kiedy zgromadzą odpowiednie zasoby tłuszczu, tworzą sobie gawrę, w której przesypiają zwykle od listopada do marca.

Co dwa lata w gawrze samica niedźwiedzia rodzi od 1 do 3 młodych, które przez półtora roku pozostają pod opieką matki. Dorosłe osobniki ważą około 300 kilogramów i żyją do 50 lat. W Polsce niedźwiedzie objęte są ścisłą ochroną, a ich główną ostoją są Bieszczady. W Tatrach żyje obecnie około 50-60 niedźwiedzi, z czego po polskiej stronie stale przebywa kilkanaście osobników.