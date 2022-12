Lawinowa "dwójka" i zjawisko inwersji w Tatrach

W Tatrach panują niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Szlaki są oblodzone, jest ślisko. Wystąpiło też zjawisko inwersji. Oznacza to, że na szczytach jest cieplej niż w dolinach.

We wtorek w Tatrach wystąpiło zjawisko inwersji. Oznacza to, że wraz z wysokością temperatura zamiast maleć, wzrasta. Zwykle w atmosferze im jest wyżej, tym zimniej. Jednak czasami pogoda powoduje, że w niżej położonych regionach jest chłodniej niż na wyższych terenach. Taką zależność dobrze widać w rejonach górskich.

Inwersja w Tatrach

Dodatnie wartości temperatury notowane są w całych Tatrach. We wtorek rano na Kasprowym Wierchu był 1 st. C., na Hali Gąsienicowej 5 st. C., na Giewoncie 3 st. C., a na najwyższym szczycie w Polsce - Rysach 0,6 st. C. Tymczasem pod Tatrami panuje mróz.