Ograniczenia w podlewaniu ogródków i trawników w gminie na Podlasiu

Asteroida zaliczana do grupy "potencjalnie niebezpiecznych" minie Ziemię w nocy z niedzieli na poniedziałek. Obiekt o nazwie 488453 (1994 XD) może mieć nawet 830 metrów długości, co czyniłoby go większym niż jakikolwiek budynek na Ziemi. Ma on także własnego satelitę.