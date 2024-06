Susza rolnicza w 15 województwach. Gdzie wystąpiły największe niedobory wody

Susza daje się we znaki rolnikom i spowodowała straty w plonach. W okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca występowała na terenie 15 województw - podał w raporcie Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG). Według ekspertów największe zagrożenie występowało wśród upraw zbóż jarych.

Od 11 kwietnia do 10 czerwca bieżącego roku Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach odnotował wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski. Spowodowała ona straty w plonach monitorowanych upraw przynajmniej o 20 procent w stosunku do plonów uzyskanych w przeciętnych wieloletnich warunkach pogodowych. Instytut dodał w raporcie, że susza rolnicza występowała w tym okresie na terenie 15 województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, podlaskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego.

Klimatyczny Bilans Wodny. Gdzie odnotowano największe niedobory wody?

W raporcie zwrócono uwagę, że w badanym okresie średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, była ujemna i wynosiła -93 litrów wody na metr kwadratowy. Deficyt wody w obecnym okresie w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego zmniejszył się o 15 l/mkw. IUNG wyjaśnił, że największe niedobory wody (od -170 do -189 l/mkw.) w prezentowanym okresie odnotowano w północnej części Wyżyny Lubelskiej, na Polesiu i w zachodniej części Niziny Wielkopolskiej, północnej części Niziny Podlaskiej oraz na zachodzie Niziny Mazowieckiej. Duży deficyt wystąpił również na Nizinie Podlaskiej, Mazowieckiej, Pojezierzu Mazurskim, na Kaszubach, Żuławach, Nizinie Śląskiej oraz na Wyżynie Lubelskiej, tj. od -150 do -169 l/mkw.