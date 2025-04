Śniegu ubywa, koniec zagrożenia lawinowego

Brak zagrożenia lawinowego nie oznacza bezpiecznych warunków w górach

Szlak skiturowy na Rysy zamknięty

"Na tym szlaku pozostało już stosunkowo niewielka ilość śniegu, co zwiększa ryzyko kolizji między narciarzami wysokogórskimi a turystami pieszymi" - podkreślono w komunikacie TPN. Już wcześniej, bp od 24 kwietnia, TPN wprowadził całkowity zakaz uprawiania narciarstwa i snowboardingu na wszystkich szlakach z wyjątkiem właśnie czerwonego szlaku na Rysy, który pierwotnie miał zostać zamknięty 8 maja. Tym samym od 30 kwietnia cały obszar Tatr zostanie zamknięty dla ruchu narciarskiego i snowboardowego. Władze parku podkreślają, że choć wielu narciarzy chciałoby przedłużyć sezon, priorytetem pozostaje ochrona fauny i flory. Decyzje o zamykaniu szlaków podejmowane są corocznie na podstawie monitoringu przyrodniczego. "Obserwujemy już wybudzone świstaki i niedźwiedzie, ptaki przystępują do lęgów, a samice wielu gatunków wkrótce urodzą młode. Mimo, że w wyższych partiach Tatr wciąż miejscami zalega śnieg, nie stanowi on już wystarczającej osłony dla wrażliwej i budzącej się do życia przyrody" – zapewnił TPN. Przyrodnicy przypominają też, że wszyscy poruszający się na nartach w rejonie jeszcze zaśnieżonego szlaku na Rysy powinni zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym turystom. W Tatrzańskim Parku Narodowym turystyka narciarska dozwolona jest wyłącznie na wyznaczonych trasach i szlakach turystycznych. Sporo takich szlaków wyznaczonych jest np. w górnej części doliny Bystrej. Na kolejny sezon skiturowy trzeba będzie teraz zaczekać zapewne do grudnia