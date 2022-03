Ponad trzy tysiące pożarów traw w weekend. Są ofiary śmiertelne

czytaj dalej

Co dwie sekundy z powierzchni Ziemi znika las o powierzchni ponad siedmiu tysięcy metrów kwadratowych. To tyle, ile ma boisko do piłki nożnej. Za wylesienie odpowiadają głównie: ekspansja rolnictwa, nielegalne lub niezrównoważone pozyskiwanie drewna oraz działania przemysłu górniczego.