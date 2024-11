W nocy będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami na południu i wschodzie kraju. W niektórych miejscach pojawią się mgły i zamglenia ograniczające widzialność do 100-1000 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -4 i -3 stopni Celsjusza w południowych regionach, przez -2 i 0 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Wybrzeżu. Wiatr będzie wschodni, słaby.