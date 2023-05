Nazwa tej rośliny złamie wam języki. Gdzie jej szukać?

Podejźrzon księżycowy pojawił się w Karkonoskim Parku Narodowym. Ta chroniona paproć występuje na terenie całego kraju, ale z uwagi na niewielkie rozmiary trudno jest ją zaobserwować w terenie. Najczęściej spotkamy tę roślinę na nasłonecznionych, trawiastych zboczach i łąkach, często na terenach górskich. To, co jeszcze wyróżnia tę paproć, to jej nazwa, na której można ćwiczyć dykcję.