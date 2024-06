Kłują, brzęczą, przenoszą choroby. Po co nam komary?

Z punktu widzenia człowieka komary to uciążliwe owady, które na dodatek mogą przenosić chorobotwórcze mikroorganizmy. Jak wyjaśnił profesor Stanisław Ignatowicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, nie wszystkie żywe organizmy podzielają to zdanie. Owady te stanowią bowiem ważny element wielu ekosystemów, a nawet potrafią oczyszczać wodę.

W Polsce możemy spotkać 49 gatunków komarów, ale wbrew pozorom nie wszystkie będą zainteresowane naszą obecnością. Do gatunków, które kłują ludzi, zaliczamy przede wszystkim komara brzęczącego ( Culex pipiens ), widliszka ( Anopheles ), doskwiera pastwiskowego ( Aedes vexans ) i komary z rodzaju Culiseta . Wszystkie komary są dość prymitywnymi owadami, które przystosowały się do środowiska ludzkiego. Choć słabo latają i unikają otwartych, wietrznych przestrzeni, potrafią poruszać skrzydłami z częstotliwością ponad 600 ruchów na sekundę.

Wektory wielu patogenów

Czy czeka nas inwazja komarów?

Entomolog zapewnił, że choć liczba komarów może wydawać się duża, a ich ataki porównywalne nawet do inwazji, to tak naprawdę sytuacja nie wygląda tak źle. Ich liczebność i dokuczliwość w poszczególnych latach jest różna. Wpływ na to ma wielkość opadów deszczu i śniegu w okresie jesienno-zimowym.

Rozwój komarów przebiega od wczesnej wiosny w wodach stojących - w jeziorach, stawach, oczkach i zastoinach wodnych, rowach z wodą. Im więcej takich miejsc do rozwoju, tym więcej komarów wiosną i latem. Według entomologa ostatnia jesień i zima 2023/2024 r. były wilgotne, a w poprzednich latach raczej suche, stąd w tym roku mamy więcej komarów. "Jednak nie jest to nadzwyczajna plaga, ale normalna sytuacja" - ocenił naukowiec.

Ważna część ekosystemu

- Do zwalczania komarów zalecam stosowanie do wód stojących produktu bakteryjnego zawierającego zarodniki i trujące kryształy białkowe pałeczki turyngskiej (Bacillus thuringiensis israelensis), aby wśród larw wywołać epidemię - powiedział naukowiec. Dodał, że gdy zabiegi takie nie zostały przeprowadzone, to wtedy osobniki dorosłe należy zwalczać metodą opryskiwania lub zamgławiania. Do najskuteczniejszych repelentów, które pomagają w odstraszaniu komarów, należą te zawierające DEET lub ikarydynę.