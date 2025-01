Pierwsza pełnia Księżyca w tym roku. Była wyjątkowa

Za nami pierwsza pełnia Księżyca w 2025 roku. Nocne niebo rozświetlił tak zwany Wilczy Księżyc. W tym czasie doszło także do innego niezwykłego wydarzenia - koniunkcji Srebrnego Globu z Marsem.

Pełnia Wilczego Księżyca rozpoczęła się o godzinie 23.27 w nocy z 13 na 14 stycznia. Jej nazwa odnosi się do wycia wilków słyszanego przez rdzennych Amerykanów podczas mroźnych, zimowych nocy - opisuje "National Geographic". W Europie pierwsza pełnia roku nazywana jest także Lodową Pełnią.

Ubiegłej nocy pasjonaci astronomii mogli dostrzec również koniunkcję Srebrnego Globu z Marsem. Oba obiekty zbliżały się do siebie na horyzoncie do momentu, gdy Księżyc całkowicie nie przysłonił Czerwonej Planety. Czas minięcia się ciał niebieskich był inny dla różnych części świata. W Polsce nastąpiło to po godzinie 5 rano.