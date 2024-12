Nagrał pojedynek danieli. "Wyglądały zjawiskowo"

Nierzadki widok

- Często je widujemy. Chętnie wybierają sobie teren szpitala na spacery i harce. Nie byłem zdziwiony, kiedy je zobaczyłem. Wiem jednak, że dla pacjentów ten widok jest niezwykły. Okna idealnie wychodzą na tereny przy lasku, więc można je spokojnie obserwować, nie musząc wychodzić na zewnątrz - relacjonował. Pan Marek dodał, że daniele są już przyzwyczajone do widoku człowieka. - One się nie boją. Podchodzą blisko. Oczywiście nie dają się pogłaskać, ale też nikt nie próbuje. To dzikie zwierzęta. Zachowujemy odpowiednią ostrożność, szanując ich naturę - mówił. - Myślę, że pojedynek tych danieli trwał spokojnie ze 30 minut. Wyglądały zjawiskowo. Są takie momenty w roku, że nie płoszą się i spacerują po terenie całego szpitala. Dzisiaj jest ten dzień - zakończył.