Nad Polską mogą pojawić się "perłowe" obłoki. Kiedy ich wypatrywać?

Początek marca przyniesie nam sprzyjające warunki do powstawania polarnych chmur stratosferycznych. To rzadkie zjawisko, któremu może towarzyszyć efektowna, tęczowa poświata. Jak powstają "perłowe" obłoki i w jaki sposób możemy je obserwować?

"Te chmury, które zawierają w sobie mieszaniny kwasów zazwyczaj powodują powstanie warunków sprzyjających do rozbijania ozonu, co może powodować okresowe zwiększenie dziury ozonowej. Chmury, które nie składają się z mieszaniny wody i kwasów tego zjawiska nie powodują" - powiedział Piotr Szuster, starszy specjalista Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB i członek zarządu stowarzyszenia Skywarn Polska, które prowadzi serwis "Polscy Łowcy Burz".

Kiedy pojawią się na niebie?

Polarne chmury stratosferyczne najprawdopodobniej pojawią się nad Polską na początku marca. Szuster wyjaśnił, że zjawisko to będzie spowodowane objęciem przez wir polarny swoim oddziaływaniem stratosfery nad Europą Centralną. Według obecnych prognoz sprzyjające warunki do ich powstania mogą utrzymać się do połowy miesiąca, czyli do momentu, aż temperatura w stratosferze wzrośnie.