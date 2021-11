Dr Konstanty Szułdrzyński o nowych obostrzeniach: Obecne limity są nierespektowane. Tak będzie i z kolejnymi

- To nie są restrykcje na miarę potrzeb, ale na miarę politycznych możliwości – ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową dr Konstanty Szułdrzyński, członek Rady Medycznej przy premierze. Dodał, że decyzje o nowych obostrzeniach, ogłoszone w poniedziałek przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego , nie były ze strony rządu konsultowane z Radą Medyczną. Przyznał przy tym, że przy tak "kosmetycznych" zmianach, konsultacje i tak byłyby niepotrzebne.

Dr Szułdrzyński o obostrzeniach: obecne limity są nierespektowane i nieegzekwowane, tak będzie i z kolejnymi

- Obecne limity są kompletnie nierespektowane, nieegzekwowane. Tak będzie i z kolejnymi. To, co jest najskuteczniejsze z punktu widzenia medycznego, zostało zawarte w rekomendacjach Rady Medycznej, ostatnio także w apelu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, pod którym podpisała się większość członków Rady Medycznej – wskazał dr Szułdrzyński.

W apelu tym lekarze zwrócili się między innymi o podjęcie w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi umożliwiającymi weryfikację szczepień pracowników czy ograniczającymi dostęp osobom, które nie posiadają certyfikatu COVID (czyli nie są w pełni zaszczepione), do miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach.

Ekspert: utrzyma się wysoka liczba zgonów

- Dzisiejsze obostrzenia podjęto, aby nie można było powiedzieć, że rząd nic nie zrobił. Tak naprawdę nie mam w ogóle wątpliwości, że rząd doskonale wie, co trzeba byłoby zrobić. Uważam też, że rząd chciałby to wprowadzić, ale rozumiem, iż jest to kwestia sytuacji politycznej, której zakładnikami wszyscy, włącznie z decydentami, się znaleźliśmy – stwierdził dr Szułdrzyński.