Korki na Zakopiance, zmienione trasy autobusów w Krakowie

- W Zakopanem spadło kilka centymetrów świeżego śniegu. On jest rzeczywiście marznący, stworzyła się taka skorupka. W związku z tym sytuacja na drogach w wielu miejscach nie jest najlepsza - powiedział w sobotę reporter TVN24 Maciej Stasiński. - Na górskich odcinkach Zakopianki, szczególnie w kierunku Krakowa , kierowcy mają sporo problemów. Czas podróży z Zakopanego do Krakowa wydłużył się do dwóch godzin i trzydziestu minut - mówił reporter.

Na górskim odcinku drogi pod Tatry samochody ciężarowe nie radzą sobie na śliskiej nawierzchni, przez co tworzą się korki. Największe opady śniegu wystąpiły na odcinku Kraków-Nowy Targ oraz na Sądecczyźnie. Na samym Podhalu, pomiędzy Nowym Targiem a Zakopanem, w nocy padał śnieg z deszczem, ale tam nie było większych problemów z ruchem na drodze. Na S7 na wysokości Głogoczowa ciężarówka wjechała rano w bariery, co spowodowało duże korki na drodze pod Tatry.

Problemy z komunikacją miejską w Krakowie

Trudne warunki drogowe panują w Krakowie. Cały sprzęt odśnieżający, jaki ma do dyspozycji Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie, pracuje w sobotę na ulicach miasta. Wyjechało 265 pługów i solarek - przekazał krakowski magistrat. Prognozy wskazują, że intensywne opady śniegu utrzymywać się będą do niedzieli. W tym czasie może spaść nawet od 30 do 40 centymetrów śniegu. Większość ulic miasta jest biała i śliska, dlatego magistrat apeluje do mieszkańców, żeby, jeśli nie mają takiej potrzeby, nie wyjeżdżali samochodami na drogi. Śliskie nawierzchnie dróg spowodowały w sobotę rano utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Dotyczą one przede wszystkim linii aglomeracyjnych docierających do podkrakowskich miejscowości. Skrócenie lub zmiany tras notują linie: 133, 135, 215 i 225, 220, 235, 262, 277, 278 i 310. Dodatkowo zablokowany jest przejazd na ul. Czerwiakowskiego w Krakowie - linia 144 zawraca na Węźle Wielickim. Brak jest przejazdu przez ul. Halszki oraz Beskidzką - autobusy kierowane są objazdem przez ul. Stojałowskiego, Herberta i Witosa.