Jak wezwać pomoc w trakcie powodzi?

Powódź w południowych regionach Polski powodem przygotowania rozporządzenia o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. Jedna osoba zginęła, setki zostało ewakuowanych. Wiele miejscowości zostało zalanych. Stan wody na większości rzek na południu nadal się podnosi. Rzecznik Komendanta Głównego PSP mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 przed godziną 20, że najnowsze informacje wskazują, że Opole "może mieć pewien problem" z Odrą. - Wrocław jest raczej bezpieczny - dodał. Coraz trudniejsza robi się sytuacja w Nysie na Opolszczyźnie. Jak relacjonował przebywający tam reporter "Faktów" TVN Wojciech Bojanowski, woda na ulicach sięga już do pasa. W mieście Głuchołazy doszło do przerwania wałów na Białej Głuchołaskiej, a niedługo potem woda zabrała tymczasowy most i zniszczyła sąsiedni, który był w budowie.