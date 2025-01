Intensywne opady śniegu w Szczecinie. Autobusy utknęły

Dyspozytor zapewnił, że unieruchomione pojazdy powinny szybko wrócić na trasy, bo "na wszystkie zgłoszenia wysyłane są pługi i pługopiaskarki". Szczeciński ZDiTM ma do dyspozycji 37 pojazdów do odśnieżania.

- Ruch jest spowolniony, kierowcy muszą przyzwyczaić się do jazdy w błocie pośniegowym, nie odnotowaliśmy żadnych wypadków - powiedział dyżurny GDDKiA. - W kilku miejscach, między innymi w okolicy Krajnika, ciężarówki miały problemy z podjazdem, więc wysłaliśmy tam sprzęt - dodał.

IMGW ostrzega

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opady śniegu w woj. zachodniopomorskim mogą trwać do piątku do godziny 10. W kilku powiatach (kołobrzeski, łobeski, gryficki, choszczeński) może spaść 15 centymetrów, lokalnie do 20 cm śniegu.